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Öğrencilerden anlamlı kermes

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:06
Öğrencilerden anlamlı kermes
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İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü öğrencilerinden anlamlı kermes….

İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek kermes düzenledi.

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Kanser hastası olan 4 yaşındaki bir çocuğun tedavi masraflarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen kermes okul bahçesinde yer aldı.

Kermeste öğrenciler, evde hazırladıkları yiyecek ve içecekleri satışa sundu.
İskele Bekirpaşa Lisesi Müdür Muavini Belkıs Alpsoy, etkinliğe ilişkin BRT’ye kısa bir açıklamada bulundu.

Alpsoy, öğrencilerin böylesi sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda söz konusu kermesin düzenlendiğini kaydetti.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kermes
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