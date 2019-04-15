Öğrencilerden anlamlı kermes

İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü öğrencilerinden anlamlı kermes….
İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek kermes düzenledi.
Kermeste öğrenciler, evde hazırladıkları yiyecek ve içecekleri satışa sundu.
İskele Bekirpaşa Lisesi Müdür Muavini Belkıs Alpsoy, etkinliğe ilişkin BRT’ye kısa bir açıklamada bulundu.
Alpsoy, öğrencilerin böylesi sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda söz konusu kermesin düzenlendiğini kaydetti.
(BRT)