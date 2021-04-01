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Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar

Mağusa’daki bir meslek okulunda kuaförlük dersleri veren sanık Mustafa Çil isimli öğretmenin 2014, 2015 ve 2016 yılları içerisinde, 2 erkek öğrencisine Facebook ve Messenger üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği, ayrıca herkesin gözleri önünde de rahatsız edici şekilde saçlarını okşayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılandığı Mağusa Kaza Mahkemesinde beraat etmesi üzerine başvurulan Yüksek Mahkemede suçlu bulunup mahkûm edildi.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:44
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Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar

(Kamalı Haber)

Yüksek Mahkeme Heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Peri Hakkı ile Beril Çağdal huzurunda görüşülen istinaf duruşmaları sonucunda heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Hakkı açıkladı.

Kararda sanığın ilk etap da 2 öğrencisine karşı suç işlediği gerekçesi ile yargılandığını ancak yapılan duruşmalar neticesinde 1 öğrencisine karşı suç işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Peri Hakkı sanığın öğretmen olmasına karşın örnek bir davranış sergilememesini ve korumakla yükümlü olduğu öğrencisine karşı bu suçu işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hakkı sanığın 2 çocuk babası olması ve evli olup onlara bakmakla yükümlü olmasını lehine hafifleştirici neden olarak değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 01.04.2021 14:51
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