Öğrencilere ev kiraları ateş pahası

Candan Mert

Ev sahiplerinin özellikle öğrenciler için kiralara getirdiği büyük zamlar, öğrencileri çileden çıkardı. Aile için düşük, öğrenciler için yüksek miktarda verilen evler için, bunun üstüne ev sahiplerinin aylık ödeme yerine yıllık ödeme ile birlikte depozito istemesi, öğrencilerin evsiz kalıp arkadaşlarının evlerine sığınmak zorunda kalmalarına da sebep oldu.

“İllallah ettik artık”

Bunların yanında bazı ev sahiplerinin öğrenciden daha fazla para alacağından dolayı “Öğrenciden başkasına, aileye ev vermem” dediklerini belirten öğrenciler, konuşmalarında “İllallah ettik artık, Kıbrıs’ta okumak ve oturmak için illa zengin öğrenci mi olmak lazım?” ifadelerine yer verdi.

Bazı ev sahiplerinin ise “Garasakala ev vermem” dediklerini söyleyen bir kısım öğrenci, “Türkiye ve Türk düşmanlığı ne zaman bitecek? Sizin de soyunuz Türk değil mi?” diyerek, haklı tepkilerini ortaya koydu.

Tuci: "Her şeyi bırakıp gitmeyi düşündüm"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden Seyfettin Tuci, daha 15 gündür Kıbrıs’ta olmasına rağmen ev kiralarından dolayı çok sıkıntı çektiğini, geldiğinde 6 gün dışarıda kaldığını ifade etti.

Tuci, ev kiralarının en fazla 1200 TL olmasını beklediğini fakat umduğunu bulamayıp geldiğinde mağdur olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda kiranın aylık ödeme olacağını düşündüğünden dolayı 3-4 kişilik arkadaş grubuyla beraber sıkıntısız yaşama planlarının olduğunu aktaran Tuci, “Tüm planlarımız buraya geldikten sonra alt üst oldu. Mağduruz, her öğrenci zengin değil; ona göre davranılmalı.” ifadelerini kullandı. Seyfettin Tuci ,ev kirasının ilk 6 ayını ödediğini ancak diğer 6 ayı nasıl ödeyeceği konusunda hiçbir fikri olmadığını belirtirken, 2+1 eve yıllık 3bin depozito 18 bin ev kirası olmak üzere kişi başı 7bin, toplam 21bin ödeyeceklerini ve buna güçlerinin yetmeyeceğini aktardı. Mağdur öğrenci SeyfettinTuci, bu olaylardan sonra girdiği bunalımdan dolayı her şeyi bırakıp gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Özkan: "Lefkoşa’da değil de Etiler’de yaşıyorum sanki!"

Bu konuda görüşünü aldığımız UKÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Furkan Özkan, ev sahiplerinin adeta öğrenciden ve öğrenci ailelerinden alabileceği en yüksek meblağ neyse onu alacağına yemin ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Özkan, Lefkoşa’da bile evlerin 400Sterlin (Yaklaşık 2000TL) olduğunu, 200-250 Sterline ev bulunsa bile ‘Köpek bağlansa durulmaz’ tabiriyle yaklaşıldığını aktardı. Anne ve babasının emekli olduğunu, TL kazanıp kendisine TL olarak gönderdiklerini ifade eden Özkan, buradaki ev sahiplerinin de TL kazanıp TL harcadığını ancak İngiliz parası(Sterlin) şeklinde kira istediklerini belirtirken, “Lefkoşa’da değil de Etiler’de yaşıyorum sanki!” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“Garasakala ev vermem"

Her yaz tatilinde öğrencinin evden çıkmaması için evde kalınmamasına rağmen ev sahiplerinin 3 aylık parayı da ‘söke söke’ aldığını kaydeden Özkan, “6 aylık ya da yıllık sözleşme imzalanıyor, peşin veya 2 taksit şeklinde alınıyor. Enteresan.” dedi. Öğrenci Furkan Özkan, aynı zamanda bazı ev sahiplerinin “Sen almazsan başkası alır, işine bak hayde!” dediklerini, bazılarının ise “Garasakala ev vermem” diyerek kendilerini geri çevirdiklerini de sözlerine ekledi.