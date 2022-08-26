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"Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor"

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kuzey Kıbrıs'a seyahat etmemelerini tavsiye ederek, "Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün" açıklamasında bulundu.

26 Ağustos 2022 Cuma 18:59
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"Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor"


Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kuzey Kıbrıs'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ HER GÜN ÖLDÜRÜLÜYOR”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ekibi tarafından Abuja'daki Başkanlık Köşkü'nde düzenlenen haftalık bakanlar brifingi sırasında konuşan Dabiri-Erewa, “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız. Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor” dedi.

Dabiri-Erewa, sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs'ın, öldürülen Nijeryalı öğrenciler için federal hükümetin adaleti takip etmesini sağlayacak mekanizmalara sahip olmadığı konusunda da uyardı.

“GENÇ BİREYLERE VAR OLMAYAN BURS VE İŞ FIRSATLARI VAAT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR"

The Guardian’da yer alan haberde ise Türkiye merkezli bir insan hakları grubu ve Ulusal İnsan Ticaretini Yasaklama Ajansı (NAPTIP), çoğu kadın genç Nijeryalıların “eğitim bursları” vaadiyle Kuzey Kıbrıs'a “kaçırıldığı” uyarısında bulunduğu ifade edildi. NAPTIP, Nijerya ile Kuzey Kıbrıs’ın arasında faaliyet gösterdiğine inanılan bir insan kaçakçılığı çetesinin, ülkedeki “zayıf eğitim sisteminden” yararlanarak genç bireylere var olmayan burs ve iş fırsatları vaat ettiğini öne sürülüyor.

“Peoples Gazette”deki haberde, Diaspora Komisyonu Nijeryalılar Genel Müdürü Abike Dabiri-Erewa’nın söz konusu açıklamasını, NAPTIP’ın uyarısından bir ay sonra yaptığına dikkat çekti.

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