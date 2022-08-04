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Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile yargılanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:59
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Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
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(Kamalı Haber)

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile yargılanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Mahkeme, 17 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye giren, öğretmeni Hüseyin Güngeldi’yi “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçundan suçlu buldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanığın Öğretmenler Yasası’nı ihlal ettiğini ve yasaya bakıldığında öğretmenin görev dışında da güven ve saygınlığını korumakla yükümlü olduğuna değindi.

Sanığın söz konusu Öğretmenler Yasası’na uygun davrandığını söylemenin mümkün olmadığının altını çizen Kâtip, 50 yaşındaki öğretmen sanığın, 17 yaşındaki kız öğrenciye çıplak fotoğraf ve video çekip göndermesini istediği ve arkadaşlarını grup sekse ikna etmesini istediğinin Whatsapp yazışmalarında görüldüğüne değindi.

Kâtip, öğretmen olan sanığın, öğrencileri korumakla yükümlü olduğuna ve yasa maddesine, meclis tutanaklarına ve uluslararası hukuka göre cinsel ilişkide rızanın ortadan kalktığına dikkat çekti.

Kâtip, sanığı aleyhine getirilen “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” ve “Cinsel saldırı” suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kâtip, kadınların, öğrencilerin ve çocukların korunması için bu gibi suçları işleyen veya işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kâtip, sanığın Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 04.08.2022 15:08
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