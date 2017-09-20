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Öğrenciyi otobüste unuttular!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu sabah Değirmenlik bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapılan bir otobüste öğrenci unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 20:47
Öğrenciyi otobüste unuttular!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu sabah Değirmenlik bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapılan bir otobüste öğrenci unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şoför ve refakatçinin dikkatsizliğinden dolayı bir öğrencinin  otobüste unutulduğu ve okuluna bırakılmadığı, ailesinin şikayeti doğrultusunda, soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan soruşturma ile birlikte, Kar-İş yetkilileri ile de görüşülerek şoför ve refakatçinin  görevden alındığı,  otobüsün  ikinci bir karara kadar ilgili güzergahta öğrenci taşımacılığı yapmasının durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, söz konusu  otobüs ile taşınan öğrencilerin mağdur  olmamaları için başka bir otobüsün sağlandığı da kaydedildi.

Açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yaşanan bu olayda mağdur olan öğrencimize ve ailesini geçmiş olsun diler, bu ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına öğrenci taşımacılığı yapan tüm şirketlerin bakanlığımızca tekrardan uyarıldığını belirtmek isteriz” denildi.

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