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Öğretmen 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin, öğrencisine uyguladığı iddia edilen istismar, ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarıyla boyut değiştirdi…

05 Mart 2020 Perşembe 10:17
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Öğretmen 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) ‘cinsel istismar iddiasıyla’ bir öğretmen hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı, öğretmen 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı.

Son 10 gündür, okul ve çevresinde konuyla ilgili dönen iddiaların Bakanlığa sızması sonucu patlak veren olay, ilgili olduğu ifade edilen bazı WhatsApp yazışmalarının ortaya çıkması sonrası boyut değiştirdi.

Skandal nitelikli yazışmalarda öğretmenin, başka öğrencilerle de cinsel ilişkiye girmek istediği, 18 yaşından küçük çocuğun da, öğretmene arkadaşlarını beğendirmek için yoğun çaba harcadığı, hatta öğretmenin kendi arkadaşlarına da 18 yaşından küçük çocuklarla buluşma ayarlaması için, öğrenciye talepte bulunduğu iddia ediliyor.

POLİSE “ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ” KONUSUNDA ŞİKAYET GELDİ

Öte yandan polise “cinsel taciz ya da tecavüz” konusunda herhangi bir şikayette bulunulmadı. Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre polis “özel hayatın gizliliğinin ihlali” konusunda bir şikayet aldı ve bu şikayet üzerine dosya açtı.

EYLEM: “OKULA DENETMEN GÖNDERİLDİ”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Yasa gereği, Eğitim Bakanlığı’nın, sendikayı da çağırarak bir toplantı gerçekleştirdiğini ve soruşturma başlattığını ifade etti.

Okula, pazartesi ve Salı günü denetmen gönderildiğini, hem öğretmenlerden hem de öğrencilermden ifade alındığını ifade eden Eylem, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

GENEL ORTA ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRÜ YAMAN: “SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR…”

Öte yandan Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, soruşturmanın devam ettiğini ve konuyla ilgili yorumda bulunmasının bu aşamada yanlış olacağını kaydetti, açıklama yapmaktan kaçındı.

KAYNAK : Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk LisesiTaciz
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