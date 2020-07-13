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“Öğretmen atama sınavlarının gecikmesi, Bakanlık kaynaklı değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınavların gecikmesi konusunun “Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı olmadığını” söyledi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:12
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“Öğretmen atama sınavlarının gecikmesi, Bakanlık kaynaklı değil”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), öğretmen atama sınavlarının “siyasi kaygılarla” geciktirildiği gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) binası önünde düzenlediği şok eylem, Meclis’e yansıdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınavların gecikmesi konusunun “Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı olmadığını” söyledi.

Çavuşoğlu, hükümetin “geçici öğretmenlerle ilgili oy açısından kar sağlamak gibi basit bir düşünceye sahip olmadığını” ifade ederek, “Eğitim söz konusu olduğunda, bu tip şeylerin devre dışı kaldığını düşünüyorum” dedi.

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım Çavuşoğlu
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