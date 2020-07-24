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Öğretmen kadroları için başvurular başlıyor

Tüm dünyada ve ülkede yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyon, “Online Randevu Sistemine” geçti.

24 Temmuz 2020 Cuma 14:42
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Öğretmen kadroları için başvurular başlıyor

Tüm dünyada ve ülkede yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyon, “Online Randevu Sistemine” geçti.

Kamu Hizmeti Komisyonu ayrıca, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesine bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı seçme sınavlarının 9, 10, 16 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun khk.kamunet.net adresli resmi web sitesinde yayınlanan münhal öğretmen kadroları için başvurular, 27 Temmuz – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında dört aylık bir süreye yayıldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayrak tarafından yapılan açıklamada, münhal kadrolar için aranan nitelikleri taşıyanların online randevu aldıktan sonra başvuru tarihleri içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Münhal öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacak müracaatçılar, “Online Randevu Sistemine” Kamu Hizmeti Komisyonunun resmi web sitesinden  (khk.kamunet.net) ulaşarak başvuru için randevu alabilecek. Online Randevu Sistemine çipli KKTC kimlik kartlarında yer alan 10 rakamlı kimlik kartı numarasıyla giriş yapılabilecek.

Çipli KKTC kimlik kartı bulunmayanlar ise 1 Mayıs, 2019 tarihinden itibaren alınmış olan doğum kayıt belgelerindeki 10 rakamlı kimlik kartı numarasıyla “Online Randevu Sistemine” giriş yapabilecekl. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatları alınmayacak.

Başvuruların son haftasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek adına, öğretmen münhalleriyle ilgili “Online Randevu Sistemi” 20 Kasım 2020 tarihinde kapatılacak.

Açıklamada, bu nedenle başvuru yapacak müracaatçıların randevularını geciktirmeden almaları ve son haftalara bırakmamaları tavsiye edildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKamu Hizmeti Komisyonu
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