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Öğretmen Sendikaları 'Eğitim ve Göç' temalı seminere katıldı...

21 Haziran 2019 Cuma 09:48
Öğretmen Sendikaları 'Eğitim ve Göç' temalı seminere katıldı...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ETUCE’nin Larnaka’da eğitim alanındaki Avrupa sektörel sosyal partnerlerin, göçmenlerin ve mültecilerin eğitime etkili entegrasyonunu desteklemesi temasıyla gerçekleştirdiği  “Eğitim ve Göç | Birlikte Öğrenme” temalı iki günlük seminere katıldı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, seminere KTÖS ve KTOEÖS yanı sıra, İsveç, Belçika, Almanya, İspanya, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya’dan eğitimcilerin katıldığını belirtti.

Avrupa Eğitim Sendikaları Konferansı (ETUCE) ve Avrupa Eğitim İşverenler Federasyonu (EFEE) okul aile birliği temsilcileri, eğitim bakanlığı temsilcileri ve akademisyenler de seminerin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

ETUCE ve EFEE, mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine dahil edilmesi konusunda, başarılı bir sosyal diyaloğun çok önemli olduğunun ortaya çıkmasıyla iki yıllık ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdi. Ulusal üye örgütler ve hükümetler için bir takım somut öneriler ve tavsiyelerin elde edileceği Aralık 2017-Kasım 2019 dönemini kapsayan iki yıllık proje, hem okullardaki göçmen eğitiminin başarılı yöntemlerini hem de güncel politikaları ve uygulamaları değerlendirmeyi amaçlıyor.

KTOEÖS BAŞKANI EYLEM, AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Seminerin ilk günü ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken, EFEE Genel Sekreteri Daniel Wisniewski, Kıbrıs Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Pavlina Hadjitheodoulou-Loizidou, Kıbrıs ESSDE temsilcisi Filios Fylaktou, Kıbrıs’taki eğitim sendikaları adına OELMEK Başkan Yardımcısı Pantelis Nicolaides ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem açılış konuşması yaptı.

Eylem, Avrupa Birliği’nin göçe neden olan savaşlara karşı çıkması ve silah ticaretine son vermesi gerektiğini söyledi. Kıbrıslı Türklerin Erasmus Plus programından yararlanamadığını belirten Eylem, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bunlara neden olduğunu anlattı.

Toplantının ikinci gününde “Ortak sosyal partnerler kılavuzunun amacını, prensiplerini, kişileri, yapıları ve uygulamaları planlama” ve “Alt bölgeler seviyesindeki uygulama kılavuzu için ortak paydalar bulabilir miyiz?” temalarında çalışma grupları oluşturularak, göçmen ve mültecilerin eğitim entegrasyonunun raporunun tamamlanabilmesi için öneriler sunuldu.

Seminerin sonunda Kıbrıs sendikaları adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve POED Başkanı Filios Fylaktou teşekkür konuşması yaptı.

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Öğretmen Sendikaları
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