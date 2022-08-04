Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

İki sendikadan yapılan ortak açıklamada, eylemin, dayatmaları ve öğremen haklarının gasbedilmesini kabul etmeyeceklerini tekrardan ortaya koymak için düzenleneceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştiriler yönelten ve Çavuşoğlu'nun sendikalarla istişare yapacağı taahhüdüne rağmen “ben yaparım olur” yaklaşımında ısrar ettiğini savunan sendikalar, “Bilinmelidir ki öğretmene yönelik bu tavrını değiştirmezse, okullarımız eylemlerle açılacaktır. Öğretmenin direnişi belli ki hükümeti korkutmuş, bu nedenle toplumsal muhalefet öğretmen üzerinden susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır” ” ifadelerine yer verdi.