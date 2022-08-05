Öğretmen sendikaları yeniden Milli Eğitim Bakanlığı önünde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ( KTOEÖS) sendikaların görüşleri alınmadan Öğretmen Yasası'nda yapılmak istenen değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto ediyor.

ELMALI: OKULLARIN AÇILMASIYLA KAVGA DAHA DA BÜYÜYECEK

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı konuşmada, okulların açılmasıyla bu kavganın daha da büyüyeceğini ve kavganın büyüyeceğini söyledi. Elmalı, "Bizler eğitimciyiz, odağımızda eğitim var. Bakana masa kuralım ve eğitimi daha iyi noktaya taşıyalım önerisini sunduk kabul etmedi." dedi. Elmalı, bilimsel tartışmaya da hazır olduklarını belirtti.

MAVİŞ: POLİS ZORUYLA YASA GEÇİRMEK İSTİYORLAR

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise öğretmenin toplumun her kademesinde yer aldığının altını çizerek, toplum sorunlarıyla öğretmen sorunlarının iç içe olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenlerin toplumun mühendisi olduğunu söyleyen Maviş, "Polis soruyla yasa geçirmek istiyorlar" dedi.

Sendika üyeleri, "direne direne kazanacağız", "kuklalar istifa" sloganları atarken, polise ise karanfil verdi.