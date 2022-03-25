Öğretmenin aylık yakıt masrafı 3 bin 300 TL!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, sosyal medya hesabından, mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin, yakıt masrafının aylık 3,300TL olduğunu açıkladı. Güneyli " Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3.300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4.000 TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güneyli'nin paylaşımı şöyle:

Sendikamızın yaptığı çalışmada mesleğe yeni başlayan ve ikametgâhı ile görev yaptığı okulu arasındaki mesafe çok fazla olan genel orta öğretime bağlı 300’den fazla öğretmenimizin günde ortalama 110 km yol kat ederek okullarına ulaştığını tespit etmiştir.

Her gün devam eden bu yolculuk ortalama 8 lt benzin tüketimine yol açmakta, günde 150 TL’lik yakıt tüketildiği anlamına gelmektedir.

Ortalama ayda 22 gün okula giden bir öğretmen sadece okula gidiş gelişleri için aylık 2.300 km yol kat etmektedir.

Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3.300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4.000 TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır.