Öğretmenler aşılanıyor

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenler program uyarınca hâlihazırda yaş sırası geldiği için önceden aşı olan öğretmenler dışındakiler bugünden itibaren aşılarını olabilecek.

Ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personel aşılanacak.

AŞI YAPILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI MERKEZ VE SAATLERİ

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada, bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatlerinin aşağıda listelendiğini kaydetmişti.

İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran (Çarşamba ve Perşembe)

Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran (Cuma- Pazartesi)

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran (Salı)

Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi (14.00-18.00)

Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi (14.00-18.00)

Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi (14.00-18.00)

Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi (09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecek.