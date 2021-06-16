Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası

Öğretmenler aşılanıyor

Öğretmenlerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 08:23
317 Okunma
Öğretmenler aşılanıyor

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenler program uyarınca hâlihazırda yaş sırası geldiği için önceden aşı olan öğretmenler dışındakiler bugünden itibaren aşılarını olabilecek.

Ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personel aşılanacak.

AŞI YAPILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI MERKEZ VE SAATLERİ

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada, bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatlerinin aşağıda listelendiğini kaydetmişti.

İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran (Çarşamba ve Perşembe)

Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran (Cuma- Pazartesi)

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran (Salı)

Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi (14.00-18.00)

Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi (14.00-18.00)

Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi (14.00-18.00)

Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi (09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Aşılamaöğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağcıoğlu: Her İsteyen, Her İstediği Yere Gidip İstediğini Yapamaz
Yağcıoğlu: Her İsteyen, Her İstediği Yere Gidip İstediğini Yapamaz
Büyükyılmaz: Bizim Doğal Gaza Geçmemiz Lazım
Büyükyılmaz: Bizim Doğal Gaza Geçmemiz Lazım
Akıncı seçimlerde kaldı
Akıncı seçimlerde kaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim