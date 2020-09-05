Öğretmenler ve personelin testleri negatif

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu öğretmenleri ve personeline dün PCR testi yapıldı. 34 kişinin test sonucu negatif çıkarken, okul yönetimi okulun açılış tarihi ile ilgili bir hafta ertelenme talep etti.