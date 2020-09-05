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Öğretmenler ve personelin testleri negatif

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu öğretmenleri ve personeline dün PCR testi yapıldı. 34 kişinin test sonucu negatif çıkarken, okul yönetimi okulun açılış tarihi ile ilgili bir hafta ertelenme talep etti.

05 Eylül 2020 Cumartesi 12:02
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Öğretmenler ve personelin testleri negatif

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda sekreterin pozitif çıkması üzerine dün okul öğretmenleri ve personeline toplam 34 kişiye PCR test yapıldı.

34 kişinin PCR test sonuçları negatif çıkarken, okul yönetimi sonuçları velilerle paylaştı.

Eğitimin bir hafta daha ertelenmesini talep ettiler..

Velilere verilen bilgide, okul idaresinin okulun açılış tarihi ile ilgili bir hafta uzatma talebinde bulunduğu öğrenildi. Eğitim Bakanlığının talebi değerlendirmeye aldığını ifade eden okul idaresi “Önce sağlık sonra eğitim” dedi.

KAYNAK : YENİDÜZEN

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAkdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu
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