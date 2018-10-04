Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95806
ALTIN
237.411
DOLAR
6.1312
STERLİN
7.9680
EURO
7.0643
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Öğretmenler yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayacak

Öğretmenler yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayacak. Gün nedeniyle Eğitim Enternasyonali’ne üye olan üç sendika bugün ortak basın toplantısı düzenledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:26
Öğretmenler yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve DAÜ-SEN 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak açıklama KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.

Açıklamada üç sendikanın üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin bu yılki Dünya Öğretmenler Günü temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlediği kaydedildi.

Eğitimin temel bir hak olarak tanındığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin de 70’inci yıl dönümü olduğu belirtilen açıklamada, dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve gencin eğitim hakkından yoksun bırakıldığı, 617 milyon çocuk ve yetişkinin temel okuma/yazma becerisi kazanamadığı vurgulandı.

Dünya Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim Enternasyonali tarafından hazırlanan bir raporun yayınlandığı kaydedilen açıklamada rapora göre öğretmenlerin dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okulların açılmasının arından bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen okullardaki eksikliklerin devam ettiğini söyledi. Orta eğtimde 125, ilköğretimde ise 56 öğretmen eksikliği bulunduğunu belirten Elcil, bunun ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Elcil, TL kullanımından dolayı son üç yılda öğretmen maaşlarında döviz bazında yüzde 68 bir gerileme olduğunu da söyledi.

Basın toplantısında tüm öğretmenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Büyük Han’da 19.00-22.00 saatleri arasında üç sendikanın ortak düzenleyeceği Dünya Öğretmenler Günü resepsiyonuna davet edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
5 Ekim Dünya Öğretmenler GünüKTOEÖSKTÖSDAÜ-SENGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği"
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği"
Özersay: Kıbrıs sorununu çözecek sihirli bir değnek yok
Özersay: Kıbrıs sorununu çözecek sihirli bir değnek yok
Polisten sanal bet şebekesine darbe!
Polisten sanal bet şebekesine darbe!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim