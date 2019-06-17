“Öğretmenler Yasa Tasarısı” oybirliği ile onayladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu söz alarak, eğitime verilen öneme ve tüm duyarlı milletvekillerine teşekkür ederek, önlerinde sıkıntılı günler bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, öğrencilere öğretmenlere ve velilere güzel bir tatil dileyerek, yeni dönemin sorunsuz açılması için şimdiden çalışmaya başladıklarını, dersliklerin okulların tadili için çalıştıklarını, Maliye Bakanlığı’nın da destek verdiğini, kitaplar için ihaleye çıkıldığını kaydetti.

Okulların Eylül ayında açılırken kadro eksikliği olmaması için düzenlenen yasaya destek veren tüm milletvekillerine teşekkür eden Çavuşoğlu, mevcut öğretmenlerin verimli kullanılması, ders sayılarının ayarlanması, eğitim sendikalarıyla işbirliğine önem verdiklerini, önemli olanın eğitim olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, sendikalarla birlikte hareket etmenin eğitime katkı olduğunu ifade ederek, eğitim ve sağlık söz konusu olduğunda birlikte hareket etmenin şart olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, devlette devamlılığın esas olduğunu da belirterek, geçmiş hükümetten eksik kalan projelerin devamını da birlikte çalışarak sürdüreceklerini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili söz alarak, yasaya komitede olumlu oy kullandıklarını ifade etti. Hamzaoğulları, İskele Karpaz bölgesi okullarına gereken önemin verilmesi gerektiğini, okullarda ciddi reforma ihtiyaç duyulduğunu, okul, öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Hamzaoğulları, kürsüden eski Sağlık Bakanı Filiz Besim’in mektubunu da okudu, sağlıkta hasta refakatçisi konusunda yaratılan “mafya” düzenini bozduklarını, şimdi yapılması gerekenin devletin devamlığını göstermek, projeye sahip çıkmak, Maliye Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bu konuda 73 eğitilen insana sahip çıkmak olduğunu söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, görüşülen yasanın kadro sayısının artırılması için önemli olduğunu, eski hükümet döneminde yapılan proje ve çalışmaların devamının önemine işaret ederek, öğretmenlerin veriminin artırılması için ilgili paydaşlarla da uzlaşı içerisinde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Şahali, yasa ile 5 bin öğretmenin devlete bağlı okullarda çalışmasının sağlanacağını, nüfus artışının öğrenci profilinin yeni kadrolara da ihtiyaç doğurduğunu ifade ederek, yasanın önemine işaret etti, yeni tatil yılının eğitim altyapısının iyi değerlendirilmesini istedi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, öğretmen kadrolarının artırılması amacıyla görüşülen yasaya değinerek, komitelerde son dönemde en çok mesaiyi sağlık ve eğitimde kamusal hizmetleri artırmak ve geliştirmek için harcadıklarını söyledi.

İncirli, ülkede nüfusun, buna bağlı olarak da eğitim ve sağlıkta ihtiyaçların arttığını, yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, geleceğe yönelik planlamaların bunların gözetilerek yapılmasının önemine işaret etti, yasaya olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkede, kadrolarda öğretmen olmasına rağmen, her yıl öğretmen eksikliği dolayısıyla öğretmen alınasının ne kadar doğru olduğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, hastanelerdeki refakatçi konusuna da değinerek, hastanelerde kadroların ve hemşirelerin yerlerinin değiştirilmesi, kadroların eksiltilmesi uygulamasına dikkat çekti, bunun haksızlıklara, ek mesai artışına neden olduğunu, kadroların korunması gerektiğini anlattı.

İstihdam şartları, hizmet alımlarının yasalarda net olduğunu, ihtiyaçların yasalar çerçevesinde bütçe karşılığına göre yapılmasının gerekliliğine işaret eden Amcaoğlu, refakatçi projesinin bu yüzden güzel olmasına rağmen yasal olmadığını, bu konunun Mecliste tartışılması gerektiğine dikkat çekti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Lefkoşa bölgesinde devlet okullarında Türkçe konuşmayan öğrenciler bulunduğunu, dil ve teknoloji alanında sorunlar olduğunu söyledi.

Temel sorunun ‘ne öğretiyoruz?’ ve ‘nasıl öğretiyoruz?’ sorunu olduğunu dile getiren Erhürman, bakana 10 yıl bakanlıkta kalacakmış gibi eğitimi ileri taşıyacak projeler hazırlaması çağrısında bulundu.

Erhürman, bir sonraki eğitim yılının sorunsuz açılması gerektiği söylendiğinde sadece öğretim okul kitap eksikliğinin değil, eğitimin kalitesinin de tartışılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı.