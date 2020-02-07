Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Öğretmenlere sertifikaları bugün verildi

İdareci ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim öğretmen geliştirme sertifika programları tamamlandı

07 Şubat 2020 Cuma 20:30
Öğretmenlere sertifikaları bugün verildi
banner48

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından 3 – 7 Şubat tarihleri arasından idareci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Öğretmen Geliştirme Sertifika Programları tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayan, uluslararası akreditasyona sahip, Eğitici Drama, Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon, Gratik Animasyon, Akıl-Zekâ Oyunları, Doğa Kış Yürüyüşü, Oryantiring ve Okul Yöneticilerine yönelik Mesleki Gelişim programlarına katılan öğretmenlere sertifikaları bugün Türk Maarif Koleji’nde düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapanış gününde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bakanlığa bağlı bürokratlar ve eğitimlere katılan öğretmenler katıldı.

Türk Maarif Koleji’nde 5 gün boyunca gerçekleşen eğitimler çerçevesinde 400’ü aşkın öğretmene toplamda 30 saat eğitim verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek için ilk önce eğiticilerin, öğretmenlerin  güncellenmesi ve yaşanan değişime ayak uydurması gerektiğini dile getirerek, göreve geldikleri andan bu zamana kadar geçen sürede öğretmenlerin gelişimi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür eğitimlerin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokole anlam kattığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, değişen ve gelişen dünyada güncel bilgilerin öğretmenlerle buluşturulması gerektiğine inandığını ve bu doğrultuda da öğretmenlerin gelişimlerine katkı koymaya ve mesleki gelişim programlarını geliştirerek düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, eğitimlerin düzenlenmesine büyük katkı koyduğunu belirttiği başta TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri olmak üzere bakanlık personeli ve eğitimcilere teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KUŞKOR: 18 farklı türden 344 kuş ağlardan canlı kurtarıldı
KUŞKOR: 18 farklı türden 344 kuş ağlardan canlı kurtarıldı
Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti
Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti
Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı
Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim