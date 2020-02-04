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Öğretmenlere yönelik online öğretmen eğitimleri düzenleniyor

04 Şubat 2020 Salı 15:17
Öğretmenlere yönelik online öğretmen eğitimleri düzenleniyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Dünyanın en büyük eğitim çözümleri firması olan Pearson işbirliğinde KKTC’de bir ilk olarak online öğretmen eğitimleri düzenleniyor.

Bu doğrultuda online öğretmen eğitim programına katılacak olan öğretmenlere Pearson uzman eğitmenlerinden Suzan Kotan tarafından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Teacher Development Interactive’ platformunun kullanımı ve sürecin detayları anlatıldı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eğitimler ile ilgili yaptığı açıklamada öğretmen eğitimlerinin geleceği olarak görülen online eğitimleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak çok önemsediklerini ve ilk defa uygulanmaya başlanan eğitimlerde öğretmenlerin başarılı olacaklarından emin olduklarını vurguladı.

Süreç sonunda başarılı olan öğretmenlerin Hunter College tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan First TEFL sertifikası almaya hak kazanacağını belirten Uzun, programın tamamlanmasının ardından eğitimlerde başarılı olan öğretmenlerin ‘Eğitici Öğretmen’ Master Teacher olarak daha ileri bir programa dahil edileceklerini söyledi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
öğretmenOnlineEğitimHaberKıbrıs
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