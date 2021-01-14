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Öğretmenlik Sınavları için kesin tarih belli oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu, Öğretmenlik Sınavlarının Şubat ayı içinde yapılacağını duyurdu.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:31
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Öğretmenlik Sınavları için kesin tarih belli oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu, Öğretmenlik Sınavlarının Şubat ayı içinde yapılacağını duyurdu.

Öğretmenlik sınavları 6,7,13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde, Köy Kadın Kursu Öğretmeni Sınavı ise 7 Şubat 2021 tarihinde yapılacak

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