Oğuz: "15 Temmuz’da yapılan hain girişimi yeniden lanetliyoruz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan hain girişimi yeniden lanetlediklerini belirtti.

Oğuz, ülkeleri uğruna canını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle, gazileri saygıyla andıklarını belirtti.

Bakan Dursun Oğuz gün nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimine Türk milleti çetin mücadelesiyle geçit vermemiş, ülkenin belirsizlik dolu bir geleceğe sürüklenmesi engellenmiştir. Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gösterdiği güçlü direniş, demokrasiye sahip çıkışın da önemli bir sembolü olmuştur. Bu hain darbe girişimi sırasında 251 kişi, vatanının teröristlerin eline geçmemesi için mücadele ederken şehit olmuştur. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden bu saldırıya, Kıbrıs Türk halkı da derhal tepki göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı üç yıl önce yapılmış olan bu hain girişimi yeniden lanetler, ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, gazilerimize saygılarımı sunarım.”