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Oğuz, Ankara'ya gidiyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor.

13 Nisan 2021 Salı 15:13
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Oğuz, Ankara'ya gidiyor

Ankara ziyareti çerçevesinde temaslarına yarın başlayacak olan Dursun Oğuz, ilk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.

Oğuz, daha sonra sırasıyla TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik edecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından Perşembe günü yurda dönecek.

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