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Oğuz, Ankara’ya gitmek için KKTC'den ayrıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bir dizi temas ve çalışma ziyaretleri için bugün Ankara’ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:42
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Oğuz, Ankara’ya gitmek için KKTC'den ayrıldı.

Ziyarette kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek olan Bakan Oğuz'a bu görüşmede KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ile Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önay, Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur eşlik edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da görüşecek olan Bakan Oğuz, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Oğuz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesi de bekleniyor.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı (Genel Koordinatör) Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik edecek.

Bakan Oğuz Çarşama akşamı adaya dönecek.

Son Güncelleme: 09.08.2021 23:43
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