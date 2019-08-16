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Oğuz : Arıtılmış suyun tarımsal amaçla kullanımı önemli

16 Ağustos 2019 Cuma 16:14
Oğuz : Arıtılmış suyun tarımsal amaçla kullanımı önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyun, tarımsal amaçlı kullanımının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanması ile ilgili görüş alış verişinde bulunularak, önümüzdeki hafta konu ile ilgili paydaşlarla birlikte toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Bakan Oğuz, Güzelyurt Belediyesi bünyesinde inşası süren Hayvan Rehabiltasyon Merkezi ve  Yayla köyündeki Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi’ni de  ziyaret etti. Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nden  amaçlı kullanımı ve gölet alanı hakkında bilgiler aldı.

Bakan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, kış döneminin yağış açısından bereketli geçtiğini ancak yağış açısından bereketli olmayacak yılların da yaşanacağını ve bu nedenle arıtılmış suyun kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Güzelyurt’un su akiferi üzerinde olduğunu ve bu akiferin korunması amacıyla kanalizasyon şebekesi kurulduğunu ifade eden Bakan Oğuz, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin önemini vurguladı ve ülkemiz açısından örnek bir proje olduğuna dikkat çekti. Bakan Oğuz, ülkemizde benzer projelerin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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