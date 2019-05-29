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Oğuz: Arpa ve süt fiyatları belirlenip alımı yapılacak

Tarım Bakanı Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileriyle görüştü

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:58
Oğuz: Arpa ve süt fiyatları belirlenip alımı yapılacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileriyle görüştü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, görüşmede sektörün sıkıntılarını aktardı.

Naimoğulları, sektörün geleceği açısından bir şeyler yapılabilmesinin önemine işaret ederek, hayvancılık sektöründe hızlı bir şekilde hemen alınması gereken kararlar olduğunu ve kendilerinin daha fazla zamanları bulunmadığını kaydetti.

OĞUZ: “PAYDAŞLARIN İÇİNDE EN ÖNEMLİSİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ”

Bakan Oğuz ise,  arpa ve süt fiyatının belirlenmesi ve arpa alımın yapılması konusunda harekete geçeceklerini, ilgili tüm paydaşları çağırıp, her tarafı dengede tutarak bir fiyat belirleneceğini söyledi. 

Küçükbaşta sayının ve çeşitlerin artırılması yönünde görüşmeler yapıldığını, bunun için bir planlamaya gidileceğini kaydeden Oğuz, belli bir kitlenin menfaati değil, toplumsal menfaatin ön planda tutulacağını,  fiyatları da ona göre belirleyeceklerini vurguladı.

Paydaşların içinde en önemlisinin hayvancılık sektörü olduğunu söyleyen Oğuz, araya mesafe konulması halinde, ülkede huzurun bulunmayacağını ve üreticinin de memnun olmayacağını belirtti.  

Üretimin ve üreticinin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirten Oğuz,  şöyle dedi:

“Bunu yaparken hakkaniyet çerçevesinde, doğru yerlere yapmak lazım. Örneğin yıllardan beridir yapılmış süt toplama merkezleri var. Bu süt toplama merkezleri ne işe yarıyor? Demek ki ya AB yanlış yönlendirildi ya bir beceriksizlik ya da bir bilgisizlik var. Yahut da proje olsun diye yapıldı.

Bu heba edilen bir para kaynağı, ekonomik değer. Proje yaptırıldı, niye uygulanmadı diye bakarım. Siyasetçi ise, siyasetçi suçlu; fikir verense fikir veren suçlu; AB ise AB suçlu. Göstermelik projelere değil, yapıcı ve geri dönüşümü olan projelere gitmek lazım. Bu, her sektör için geçerli.”

Bakan Oğuz, bütçede ayrılan payın doğru yerlere verilmesinin önemini vurgulayarak,  üretimde uygulanacak olan politikanın kısa döneme yönelik değil, gelecek düşünülerek yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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