Künye
Kıbrıs 28
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Oğuz: Asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar ile ilgili olarak, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması” dedi.

14 Haziran 2022 Salı 14:54
170 Okunma
Oğuz: Asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması
banner48

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis kürsüsünden hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK PROTOKOLLERİN İÇERİSİNDE KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC VAR”

Oğuz, “Ekonomik protokollerin içerisinde de kendi ayaklarının üzerinde duran bir KKTC var” dedi. Bu ülkenin çatışma kültürü olmamalı diye konuşan Oğuz, çalışan iş birliği içinde geleceği görünen siyasi bir konumda olmasının daha doğru olduğunu belirtti.

"ÜRETİM VE HAYVANCILIK YAPMAK BUGÜN DAHA ZOR"

Bir yıl öncesine göre bugün üretim yapmanın ve hayvancılığın daha zor olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Piyasanın kendi içerisinde bir dengesi var” dedi.

Akaryakıta yapılan zamlara da dikkat çeken Oğuz, 'insanların işe giderken akaryakıta harcadığı paranın boğazlarına harcamaları gereken para' olduğunu söyledi.

"ASIL GERÇEKÇİ OLAN ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI"

Oğuz, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılmasıdır” açıklamasında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kesinti daha!
Bir kesinti daha!
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim