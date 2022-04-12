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Oğuz: “Bakanlığın bütçesiyle tarım ve hayvancılığın devam etmesi mümkün değil”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın bütçesi ile şu anda ülkede tarım ve hayvancılığın devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

12 Nisan 2022 Salı 12:09
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Oğuz: “Bakanlığın bütçesiyle tarım ve hayvancılığın devam etmesi mümkün değil”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in üreticilerin ve üretimin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin konuşmasına yanıt vermek üzere söz alan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, tarım ve hayvancılığın devam etmesi için ‘ek bütçeye’ ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Üreticinin de şu anda geleceğini göremediğini söyleyen Bakan Oğuz, üreticiyi korumaya çalıştıklarını, tüketiciyi de korumak durumunda olduklarını belirtti.

Narenciyeye yapılan teşvikin üretici lehine olduğunu savunan Bakan Oğuz, amacın ürünün dalında kalmaması olduğunu, sürecin de en az zararla atlatılması olduğunu ifade etti.

Girdi maliyetlerinin asgariye indirilmesi gerekliliğine değinen Bakan Oğuz, sebze – meyvenin de kayıt altına alınması ve sigortalanması için çalışma yapıldığını belirtti.

Eldeki imkanlar çerçevesinde üretimi desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Oğuz, ‘ek bütçe’ gerekliliğini yineledi.

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