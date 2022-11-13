Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmurlara dikkat!
Kapat

Oğuz: "Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında Bakan Dursun Oğuz’un katılımı ile gerçekleşen narenciye koordinasyon kurulu toplantısına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Ticaret Dairesi yetkilisi, Gümrük Dairesi yetkilisi, Devlet Planlama Örgütü yetkilisi ve narenciye üreticileri birliklerinden yetkililer katıldı.

13 Kasım 2022 Pazar 09:25
17 Okunma
Oğuz: "Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır’



Toplantıyı açan Bakan Dursun Oğuz, hasat dönemine girildiği bu günlerde yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek söze başladı.

Bakan Oğuz, narenciye sektörüne belli aralıklarla bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler sonucu sorunları yakından görüp, bilgi aldıklarını ve neler yapılabileceği konusunun daha net görüldüğünü belirtti.

Narenciyenin özellikle de Valencia ürününün hak ettiği değerin altında değer gördüğünü ve üreticilerin çok zor bir zaman geçirdiğini dile getiren Bakan Oğuz, hükümet olarak üreticiden gelen talepleri değerlendirdiklerini ve bu yönde bir takım çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Oğuz, bu çalışmalar sonucu valencia, yafa, limon ve greyfurt'a kg başı 90 krş destek, elektriğe 10 kuruş /kw olan katkıyı 70 kuruş/kw’a yükselttiklerini, gübrede 150 TL torbasında açılım yaptıklarını belirterek ihracat teşvikinin de devam ettiğine vurgu yaptı. Üretimin mevsimlik olmadığına dikkat çeken Oğuz, üretimin her mevsim süreklilik arz ettiğini söyleyerek, yeni bütçenin içerisine girmesi için narenciyenin teşviklendirilmesi ile ilgili bir takım açılımlar yaptıklarını da duyurdu.

Hasadı yapılacak olan ürünün en verimli şekilde üreticinin lehine olmasının önemine dikkat çeken Oğuz, ‘’bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır’’ dedi.

Toplantı Bakan Oğuz’un konuşmasının ardından başlayarak görüş alışverişi ile devam etti. Toplantıda sektörle ilgili sorunlar görüşülerek, toplantının belli aralıklarla yapılması için mutabakata varıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkasına ait ehliyeti polise verince yakalandı!
Başkasına ait ehliyeti polise verince yakalandı!
Songur'un vefatı sevenlerini üzdü..
Songur'un vefatı sevenlerini üzdü..
KKTC gazete manşetleri
KKTC gazete manşetleri










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim