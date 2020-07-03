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Oğuz, Boğaziçi’nde hayvan üreticileri ile biraraya gelerek sorunlarını dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, amaçlarının üreticinin ayakta kalıp, üretime devam etmesi olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2020 Cuma 12:09
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Oğuz, Boğaziçi’nde hayvan üreticileri ile biraraya gelerek sorunlarını dinledi

Dünyada yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle daralan ekonomi nedeniyle üretim sektörünün zorlu süreçten geçtiğini, ülkemizde de bu sancılı sürecin Bakanlık tarafından alınan tedbirlerle aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Dünyada ve ülkemizde krizin henüz atlatılmadığına ve olumsuz yönde etkilerinin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Oğuz, “Biz bugüne kadar sütü dökmedik, emeğin karşılığını verdik” diye konuştu.

“Dün sütü dökmüş olsaydık bugün ayakta kalamazdık” diyen Bakan Oğuz,  bundan sonraki süreçte bir damla sütü dökmeden, hayvan üreticisine emeğinin karşılığını tam olarak vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, dökülecek her damla sütle üreticinin emeğinin heba olacağını ve ekonomik anlamda bunun  geri dönüşümün olmayacağını ifade etti. Bakan Oğuz, bu nedenle üreticinin sütünün pazarlanması için imalatçıya devlet desteğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların süreceğini vurguladı.

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Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzYerli üretimüretici
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