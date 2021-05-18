Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanacak
Kapat

Oğuz: "Büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2021 Salı 11:16
212 Okunma
Oğuz: "Büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı”

Mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Oğuz, “Mustafa Kemal Paşa, 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken, Türk milletinin tarihinden gelen hürriyet aşkı ona yol gösteren meşaleydi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı” ifadelerini kullandı.

Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu kaydeden Oğuz, Kıbrıs Türk Halkının her türlü zulme karşı büyük bir mücadele sergileyerek, özgürlüğünden ve egemenliğinden taviz vermeyerek Cumhuriyeti kurduğunu belirtti.

Oğuz mesajında şunları kaydetti: 

“Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği, bize emanet bırakılan bu vatanı, en iyi biçimde koruyacağınıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun”
 

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı
Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı
Saner: “19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktasıdır"
Saner: “19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktasıdır"
HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik
HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim