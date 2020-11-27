OĞUZ: “BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK GELİŞTİRİLMELİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde tarım ve üretim konusunu değerlendiren Oğuz, “Bizim ülkemizde işimize gelince Güney Kıbrıs’ı, işimize gelince Türkiye’yi, işimize gelince AB’yi, işimize gelince de kendimizi örnek alıyoruz. Biz ise doğru ne ise orayı örnek almaya çalışıyoruz” dedi.

Ülkemizde büyükbaş hayvancılığın gelişmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, “Büyükbaş hayvancılığın gelişmesinin ardından, küçükbaş hayvancılık da gelişmeli. Gerçek hayvancı ve çiftçinin ayrı tutulması gerekiyor” dedi.