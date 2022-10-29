Oğuz: Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır

Bakan Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi;

Tam 99 yıl önce yüce Türk milleti, ülkeyi işgal altından kurtarmak için azimle mücadele etmiş ve bu mücadele sonucunda bir tarih yazmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde yazılan bu şanlı tarih Cumhuriyetin kurulmasının ilan edilmesiyle birlikte taçlanmıştır.

Bugün 99’nci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız, bu çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.