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Oğuz'dan maaş açıklaması

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mecliste gelen soruları yanıtladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:31
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Oğuz'dan maaş açıklaması

Devletin Koronavirüs için ayırdığı kaynağı nereye harcadığını kuruşu kuruşuna açıkladıklarını ifade eden Oğuz, hükümetin açıkladığı paketlerle ilgili ödemeleri, açıklandığı şekilde yerine getirdiğini anlattı, kalem kalem yapılan ödemeleri tekrarladı.

Yapılan ödemelerin bütçede karşılığı olmadığını da dile getiren Oğuz, ülkeyi kurtaracak olanın ekonomik çarkların dönmesi olduğunu ifade etti, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Oğuz, bu çarkların dönmesi adına öğrencilerin ülkeye getirilmesinin “büyük bir başarı” olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda yapılacak tüm tasarrufun özel sektöre verilecek destekler için kullanılacağını anlatan Oğuz, yapılan iç borçlanmaların maaş ödemeleriyle ilgili olmadığını da kaydetti.

Hükümetin kamu çalışanına düşman olmadığını dile getiren Oğuz, elde edilen kaynağı ülke gerçekleri doğrultusunda kullanmak için kararlar aldıklarını anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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