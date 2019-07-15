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Oğuz: "Denetim önemli"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:25
Oğuz: "Denetim önemli"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki arı kovanlarının ve üretimin kayıt alına alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Oğuz,  Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu ve birlik üyelerini kabul etti.

KASAPOĞLU: “DGD’DE ARICILARA AYRILAN PAY DÜŞÜK”

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kasapoğlu, Bakan Oğuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kasapoğu, ziyaret sırasında birliğin çalışmaları ve sektörün durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Kasapoğlu, Doğrudan Gelir Desteği’nde (DGD) arıcılara ayrılan payın çok düşük olduğunu söyleyerek, bu oranın artırılması yönündeki talebi iletti.

Türkiye’den ithal edilen balların içeriği ve Güney Kıbrıs’tan kaçak yollardan gelen ballarla ilgili endişelerini de dile getiren Kasapoğlu, etkin denetim yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yaşanan bazı sorunları da anlattı.

OĞUZ: “DENETİM YAPILMASI ÖNEMLİ”

Bakan Oğuz, ülkedeki kovanların ve üretimin kayıt alına alınıp, denetim yapılmasının önemini vurguladı. 

Arıcılığın toplum sağılığı ve gıda güvenliğinde ciddi bir rol oynadığını aktaran Bakan Oğuz, bakanlığın sektöre vermekte olduğu desteğin ve teşviklerin devam edeceğini ifade etti.

Oğuz, Birliğin Bal Ormanı kurulması ile ilgili çalışmalarına destek vereceklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
OĞUZHaberKıbrısDenetimArıcılık
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