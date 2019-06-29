Oğuz Dipkarpazlı Üreticilerle Bir Araya Geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dipkarpaz’da üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Oğuz, birtakım temas ve incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, hayvan üreticilerinden süt üretimi hakkında bilgi alarak, mevcut süt toplama merkezini ziyaret etti. Oğuz, bu konuda alternatif çözümlerin üretilmesi için çalışılacağını kaydetti.

Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bölgede daha aktif olması,üretim ve üretici için daha etkin hizmet vermesi amacıyla kurulması düşünülen tahıl alım yerinde incelemelerde bulundu. Oğuz, amaçlarının burada kesif yem satışı konusunda üreticiye hizmet vermek olduğunu belirtti.