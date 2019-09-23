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Oğuz, Dünya Süt Zirvesi’ne katıldı

Oğuz,  “Yaşam için Süt” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne katıldı. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
Oğuz, Dünya Süt Zirvesi’ne katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  “Yaşam için Süt” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne katıldı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve Perşembe gününe kadar devam edecek Zirvenin açılışına Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte katıldı. 
Süt ve süt ürünleri sektörünün uluslararası katılımlı en kapsamlı toplantısı olan Dünya Süt Zirvesi (IDF)  bu yıl İstanbul’da yer alıyor. Ulusal Süt Konseyi ev sahipliğinde ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paydaşlığında gerçekleştirilen zirvede, global sektörün tüm paydaşları bir araya geliyor. Zirvede, 5 ülkeden 1000 katılımcı yer alıyor.
Global süt ve süt ürünleri sektörünün en geniş kapsamlı toplantısı olan zirvede, dünya sütçülüğünün de  bir nevi yol haritasının çizilmesi hedefleniyor .

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Anahtar Kelimeler:
OĞUZDünyaSütZirveHaberKıbrıs
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