OĞUZ: “EK MESAİ BİR İHTİYAÇTAN DOĞUYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Müşavirler konusunda açıklama yapan Oğuz, “Müşavirlerin şu anda bu durumda durmasının nedeni, gelinen siyasi durumdur. Bu insanları göreve çağırabilirsiniz, ancak bu görev alanlarının yasa ile belirlenmesi lazım. Orada bir müdür var, geçmişte bir müdür de geldiği zaman, orada nasıl bir ast-üst ilişkisi olacak. Bazı müşavirler şu anda devlette çalışıyor, kendi rızaları ve talepleri doğrultusunda” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda da tartışılan ek mesailer konusunda da değerlendirmelerde bulunan Oğuz, “Ek mesai bir ihtiyaçtan dolayı yaptırılan hizmetler, hizmet alımıdır. Ek mesai birine ekstradan verilen bir şey değil, çalışması karşılığında verilen bir şeydir. Bunun da düzen anlamında bir düzene sokulması lazım. Bu insanların hakkı bu. Her tarafın uzlaşısıyla en doğruyu yapmalıyız. Çünkü bazı yerlerde, bazı tasarruf tedbirlerini uygulamalıyız. Bu yapı sürdürülebilir değil. O yüzden taraf yok. Hepimiz aynı taraftayız. Aynı gemideyiz” dedi.