Oğuz: "En kötüsü erken seçimdir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi’nin (HP) “UBP ile hükümet kurmayız” tavrını eleştirdi.

Diyalog TV’deki Detay Programına telefonla katılan Oğuz, “kimsenin demokrasiyi kilitlemeye hakkı yoktur” dedi.

Oğuz şöyle konuştu:

“CTP ve HP’nin açıklamaları halk arasında paniğe neden oldu ama ülkede hiç kimsenin hiçbir partinin demokrasiyi kilitlemeye hakkı yoktur. UBP’ye karşı bir cephe oluşturulmak isteniyor gibi bir tavır var, bu da demokrasiye aykırı bir davranış. Bu partiler seçim döneminde halka bir şeyler anlattılar. Bu söylemlere göre halk bir sonuç çıkardı. Halkın ortaya koyduğu sonucu eleştirmek ve “neden böyle yaptınız?” diye hesap sormak uygun değildir. Biz bu çerçeveden bakıyoruz.”

Dursun Oğuz her parti halka hizmet için yola çıktıklarını anımsatarak, halkın kimseyi tek başına iktidara taşımadığını anımsatarak sözlerine şöyle devam etti:

“En kötü sonuç yeniden seçime gidilmesidir. Ayni tablo çıkarsa ne yapacaklar? Halka rağmen direniş bence doğru bir olay değildir.”

“26’lı ya da 27’li hükümetler sağlıklı bir hükümet kurulmasına olanak sağlar mı?” şeklindeki soruya Oğuz, sürecin işleyeceğini ve her partinin kendi içinde değerlendirmeler yapacağını kaydetti.