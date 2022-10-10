Oğuz: “Enerji maliyetlerindeki artış üretimin yapılmasını zora soktu”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Gizem Özgeç’in sunduğu Meclis Bahçesi programına konuk oldu…

Narenciye üreticilerinin sıkıntılarına değinen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Narenciyede bu ülkenin sarı altınıdır. Yıllarca KKTC’nin sembolü oldu. Son yıllarda narenciye 70 bin dönümden 30 bin dönümlere düştü. Üretici ürettiğini satıp karşılığını alırsa o sektöre devam eder. Narenciyede tür değişikliğine dair düzenlemeler yaptık. Üreticiyi daha rahat satılacak ve daha fazla kar elde edebileceği ürünlere yönlendirdik. Ancak fiyatlandırma konusunda uluslararası piyasada narenciye umduğunu bulamadı. Enerji maliyetlerindeki artış üretimin yapılmasını zora soktu. Hem tarım hem hayvancılıkta bir çalışmamız var hükümette. Sayın başbakan bir çalışma yapıyor bu konuda. Maliyetler anlamında üreticilerin ayakta kalması çok zor. Üreticinin ürettiği ürünün kendi mal ettiği fiyata göre değil uluslararası fiyatlara göre olması gerekiyor. Türkiye’de satış 4 liraysa burada üretici 6 liraya ürettiyse haliyle satamıyor. Bu sektörü tamamen tarladan sofraya olacak şekilde bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bütçede destek anlamında da destek yaptık” dedi.

Harup üretimi hakkında da bilgi veren Oğuz, “Harup üretiminde bir azalma var. Bir değişikliğe giderek kotalı bir ihracata gidelim dedik ve artık harup hak ettiği değere geldi. Devlet harup fiyatını belirleyemiyor ancak devletin elinde bir koz var. Yurt dışındaki tüccarları çağırdık ve kontrollü ürün verdik. Yaklaşık 8 milyon TL üreticinin cebine ekstradan girdi. Son yıllarda zeytinin yanında harup fidanları yeniden ekilmeye başladı. O zamanlar harup un fiyatı bir kilo arpa parasıydı. Ancak bugün harup 22-23-24’e gitti. Yerli imalatçıyı da düşündük hem de ürün hak ettiği değeri kazandı. Harup artık dalında altın oldu. Ürüne sahip çıkma konusunda aldığımız kararın arkasında duruyoruz. Üreticilerimizin arkasında durmaya deva edeceğiz” şeklinde konuştu.