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Oğuz: Ersin Tatar’ı kutlar, görevinde başarılar dilerim

Oğuz, Ersin Tatar’ın görevini layıkıyla yapacağından şüphesi olmadığını belirtti

23 Ekim 2020 Cuma 13:09
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Oğuz: Ersin Tatar’ı kutlar, görevinde başarılar dilerim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a görevi Kıbrıs Türk halkının verdiğini vurgulayarak görevinde başarılar diledi.

Oğuz, açıklamasının tamamında, "Kıbrıs Türk halkı tartışmasız iradesiyle Cumhurbaşkanlığı görevini Sayın Ersin Tatar’a emanet etmiştir. Bu kutsal görevi bugün devralacak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ı kutlar, görevinde başarılar dilerim. Cumhurbaşkanımızın görevini layıkıyla yapacağından en ufak bir şüphemiz yoktur.

Sayın Tatar’ın başarısı Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu süreçte geleceğe bakışı ve Türkiye Cumhuriyeti ile arzuladığı ilişki düzeyine de ayna olmuştur. Bugünden sonra Kıbrıs Türkünü daha refah, daha huzurlu güzel günler beklemektedir.

Bu adada yalnız olmadığımızı her anımızda bize gösteren Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi başta olmak üzere varlığıyla bizlere güven veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürü bir borç biliriz.

Dünden bugüne bu coğrafyada yaşadığımız her olay bizlere şu gerçeği göstermiştir ‘ Türkiyesiz bir gelecek mümkün değildir’. Bu bilinçle bugünden itibaren attığımız her adımdan daha da eminiz."ifadelerini kullandı.

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