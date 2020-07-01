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Oğuz, eylem yapan kişiyi ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kendi özel nedenlerinden dolayı sütünü dökerek eylem yapan Tuzla köyündeki hayvan üreticisi Yusuf Yarseven’i ziyaret etti.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:26
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Oğuz, eylem yapan kişiyi ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kendi özel nedenlerinden dolayı sütünü dökerek eylem yapan Tuzla köyündeki hayvan üreticisi Yusuf Yarseven’i ziyaret etti.

Bakan Oğuz, Yarseven’in sorunlarını hakkında bilgi alarak, her zaman üretimin, üreticinin ve emeğin yanında olduklarını söyledi.  

Bakan Oğuz, salgın süresince birçok ülkede sütlerin dökülmesine rağmen, Bakanlığın üreticiden almış olduğu sütü dökmemek için mücadele verdiğini ve bir damla sütü dahi dökmediklerini belirterek, üreticinin ayakta kalmasını ve üretimin devam etmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Oğuz, bu nedenle üreticinin sütünü dökmesinden dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun Oğuz
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