OĞUZ: “GENİŞ TABANLI BİR HÜKÜMET”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Pandemi konusuna da değinen Oğuz, yerel vakaların yeniden başlamasının normal olduğunu söyledi ve “Üniversitelere gelen öğrenciler konusunda bir hareketlenme var. Bu, ekonominin lokomotifi olan yüksek öğrenimin, ekonomiye katkı sağlamaya yeniden başladığını gösterir. Hiç vaka olmaması mümkün değil. Böyle bir dünya yok. Açılma olacaksa vaka da olacak” dedi.

Yeni hükümet kurulması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Oğuz, “Şu anda hükümet devam ediyor, yenisi gelinceye kadar. Bir kere sorumlu olduğumuz bir bakanlığımız var. Yeni hükümet konusunda, alternatifler ne ise onlarla görüşeceğiz. Geniş tabanlı bir hükümet, toplumsal olarak gereklidir” dedi.