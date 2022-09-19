Oğuz: “Girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için üzerimize düşeni yapacağız”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

-Naimoğulları

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı konuşmada, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı hayvancılığın sürdürülemez olduğunu özellikle elektrik maliyetlerinin üreticilere yönelik yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti.

Arpa ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Naimoğulları, özellikle küçükbaş üreticileri için arpa fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, sorunların bilincinde olduklarını ve sorunların sadece hayvancıların değil kendilerinin de ortak sorunu olduğunu belirterek, özellikle elektrik maliyetleri yönünde bir çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Süt konusu ve arpa fiyatları ile ilgili de ilerleyen günlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini ifade eden Oğuz, yakın zamanda Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden mısır ve soya getirilerek, daha uygun fiyatlara hayvan üreticilerine verileceğini açıkladı.

Üreticiyi ve üretimi her zaman desteklediklerini vurgulayan Oğuz, girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını açıkladı.

Toplantı sonunda 28 Eylül tarihinde yeniden bir araya gelinmesi için karar alındı.