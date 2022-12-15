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Oğuz: Güzelyurt tarım şehri olacak

"Tarım Şehri Güzelyurt" projesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla Güzelyurt Otel’de masaya yatırıldı.

15 Aralık 2022 Perşembe 13:19
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Oğuz: Güzelyurt tarım şehri olacak



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Dursun Oğuz toplantıda yaptığı açıklamada verimli toprakları bulunan Güzelyurt’un tarım şehri olması yönünde bakanlığın ve birimlerinin çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti.

Üretimin ve ürün çeşitliliğinin önemini vurgulayan Oğuz, Güzelyurt’un tarım alanında daha da gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin bölge için çok büyük bir kazanç olduğunu kaydeden Dursun Oğuz, atık suyun tarım alanında kullanılmasının ise ekonomik ve üretim açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Verimli toprakları bulunan, su havzasının yüzde 75’ini barındıran Güzelyurt’un tarım alanında alternatif ürünlerle tüm yıl boyunca tarımsal faaliyete devam etmesi gerektiğini, suyun hayat olduğunu ve atık suyun değerlendirilmesinin önemine bir kez daha değinen Oğuz, Güzelyurt ve ülke adına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür etti.

-Üretim potansiyelini artırmak için projelerimiz hazır

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar da Güzelyurt’un tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüşeceğini vurguladı.

Toplantıda Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Redif hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtTarımDursun Oğuz
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