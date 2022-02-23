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Oğuz, Güzelyurt’taki narenciye hasadını inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’taki narenciye hasadını yerinde inceledi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:11
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Oğuz, Güzelyurt’taki narenciye hasadını inceledi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’taki narenciye hasadını yerinde inceledi. 
Oğuz, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındığını açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta bulunan narenciye paketleme tesislerinde inceleme yapan Oğuz, hasat döneminde yaşanan sorunlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 
Bakan Oğuz’a ziyareti sırasında Bakanlık bürokratları eşlik etti. 
Bakan Oğuz, hasat döneminde Cypfruvex’e mandora ürünü veren üreticilerin hasadın gecikmesinden kaynaklanan mağduriyet yaşamaması ve narenciyenin dalında kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 
“HASADIN TAMAMLANMASI İÇİN GİRİŞİMLER YAPILDI”
Ülkede bu yılki mandora rekoltesinin 50-55 bin ton olduğunu, şu ana kadar 30 bin tonunun hasat edildiğini belirten Bakan Oğuz, Cypfruvex’in hasat miktarının 7 bin ton olduğunu kaydetti. 
Bakan Oğuz, hasadın gecikmeden, önümüzdeki günlerde tamamlanması için girişimlerin yapıldığını ifade etti.
Cypfuvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ve Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapan Bakan Oğuz, narenciye kesim ekipleri konusunda yaşanmakta olan sıkıntıyı görüştü. 
Toplantı sonucunda, Cypfruvex’e ürün veren üreticilerin hasat zamanında meydana gelebilecek mağduriyetini önlemek için gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

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