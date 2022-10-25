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Oğuz: Hademeler konusu bugün Bakanlar Kurulu'nda..

Oğuz, hademelerin sorunlarının yaklaşık 2 aydır devam ettiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda konunun ele alınacağını kaydetti.

25 Ekim 2022 Salı 15:31
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Oğuz: Hademeler konusu bugün Bakanlar Kurulu'nda..



Mecliste konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Dursun Oğuz, hademelerin sorunlarının yaklaşık 2 aydır devam ettiğini, Başbakan, ilgili sendika ve Milli Eğitim Bakanı’nın dün bir toplantı gerçekleştirdiğini, istişarelerin devam ettiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda konunun ele alınacağını kaydetti.

Hükümet ve bakanlığın bu konuya duyarsız olmadığını ifade eden Oğuz, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Belediyeler konusuna değinen Oğuz, belediye sayısının 18'e indirilmesinin gerekli olduğunun bilindiğini söyledi.

Sayının ötesinde, asıl olması gerekenlerin sosyal belediyecilik anlayışının, vatandaşa gerekli hizmetin verebilmesi olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, kadın belediye başkanı olmasının kendilerine gurur vereceğini, bunu engelleyici bir sistem olmadığını kaydetti.

Oğuz, insanların alacağı hizmetin kaliteli olması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine işaret ederek, halk kimi takdir ederse onun yönetime geleceğini, ancak belediyelerde ortaya çıkabilecek sorunların hükümet sorunu haline gelebildiğini, dolayısıyla yönetime gelecek belediye başkanlarının ülkenin gelişimine katkı yapacak projelerini ortaya koymasını temenni etti.

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