Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Oğuz; Haziran Ayında Toplam 803,349,707.92 Tl Ödeme Yapıldı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:57
441 Okunma
Oğuz; Haziran Ayında Toplam 803,349,707.92 Tl Ödeme Yapıldı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803.349.707,92TL ödeme yapıldığını, bunun 465.417.351,54TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 337.932.356,38TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Haziran ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam; 337 milyon 932 bin 356 TL. 38 kuruş ödeme yapıldı.

Yapılan ödeme kalemleri şöyle:

1-30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER

EMEKLİ İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT KAMULAŞTIRMA+ GARANTİNA HOTEL+İLAÇ +TIBBİ MEDİCAL ÖD.

142.815.244,07

KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ

10.919.752,73

KKTC MERKEZ B.MUHTELİF BANKALARDAN BORÇ ÖDEMESİ

106.000.000,00

KOOP. MERKEZ BANKASI BORÇ ÖDEMESİ

20.000.000,00

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ

9.444.068,00

TURİST TAŞIMACILIĞI TEŞVİK ÖDEMESİ

1.602.500,00

CYPRUVEX NARENCİYE DESTEĞİ

732.988,82

BRT PERSONELİ BAYRAMLİK ÖDEMESİ

826.304,14

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019)

5.596.215,83

NAVLUN+ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ

10.737.010,20

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ AVANS ÖDEMNESİ

400.000,00

PCR TEST KİTİ TEMİNİ

3.704.400,00

DEPOZİTO EMANET ÖD.

9.113.015,82

İSTANBUL +ANKARA  TEMSİLÇİLİĞİ SAĞLIK HS AKTARILAN

2.915.616,52

ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU İMPREST HS.

41.200,00

TEMSİLCİLİK TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN

84.040,25

CORONA VİRÜS KAP.YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI

13.000.000,00

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Bertan Zaroğlu YDP'den istifa ediyor
SON DAKİKA! Bertan Zaroğlu YDP'den istifa ediyor
Merkez Bankası'ndan duyuru
Merkez Bankası'ndan duyuru
Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"
Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim