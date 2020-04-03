Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Oğuz: "İmalatçının yaptığı indirimin marketçinin cebine girmemesi lazım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, imalatçının yaptığı indirimin marketlere girmemesi gerektiğine dikkat çekerek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

03 Nisan 2020 Cuma 10:19
1138 Okunma
Oğuz: "İmalatçının yaptığı indirimin marketçinin cebine girmemesi lazım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Diyalog TV’de 'Güne Merhaba' programına konuk olarak Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun toplanacağını söyleyen Oğuz, süt sorununun orada dile getirileceğini söyledi.

SÜTEK’in imalatçıya satabilmek için tankerler dolu dolaştığını kaydeden Oğuz, sütü satabilmeye çalıştığını dile getirdi.

“Sıcak süt denilen açık sütü toplayamadık maalesef kırsaldaki üretimcimizden özellikle” diyen Oğuz, sütü neden SÜTEK’e yolladıklarıyla ilgili bazı eleştiriler geldiğini belirtti.

Yüz bin litre fazlalık süt olduğunu kaydeden Oğuz, “Nerede saklayacaksınız? Üretici sütü verdiği zaman parasını almak ister. Bu devlet hepimizin imkanımız bu” dedi.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREK"

Herkesin fedakarlık yapacağı bir ortamın olduğunu söyleyen Oğuz, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Oğuz, “Bir sorun olmadığında nasıl her şey güzelse, o güzelliği yaşayanlar zorluğu da beraber yaşamak zorunda” dedi.

100 ton sütün günlük fazlalık olduğunu kaydeden Oğuz, “100 bin litre ayda da 3 milyon litre eder. 4’te 1’i fazlalık yani” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin fazlalık sütü kaşar olarak alacağını belirten Oğuz, söz konusu durumun TC Bakanlar Kuruluna girmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Önümüzde ramazan ayının olduğunu ifade eden Oğuz, Ramazan ayında Orta Doğu’da bir daralma olabileceğini kaydetti.

"3 MİLYON LİTRE SÜT KAŞAR OLARAK TÜRKİYE'YE GİDECEK"

Kendilerinin alternatif çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Oğuz, 300 ton kaşar peynirinin Türkiye’ye yollanacağını belirtti.

3 milyon litre sütün kaşar olarak Türkiye’ye gideceğini ifade eden Oğuz, imalatın ülkemizde yapılacağını söyledi.

Türkiye’ye hellimi daha çok tanıtmamız gerektiğine dikkat çeken Oğuz, “Beyaz peynir olarak bu hellimin hükmetmesi lazım” dedi.

Özellikle geniş kitlelere hellimin reklamının yapılması durumunda Türkiye’nin büyük bir Pazar olduğu kaydeden Oğuz, “Bu kadar süt var hellim süt neden ucuzlamıyor?” şeklinde eleştirilerin geldiğini ifade etti.

Oğuz, “Örneğin hellimi üreten imalatçının bir maliyeti vardır. İmalatçılarımız minimumum karla veriyor, indirim yapıyor. İmalatçının yaptığı indirimin marketçinin cebine girmemesi lazım” diye ekledi.

Kıbrıs Postası - TÜNAY MERTEKÇİ

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzKoronavirüsMarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTB : "Yaklaşık 1 milyon tl birikti"
KTTB : "Yaklaşık 1 milyon tl birikti"
3 kurumun maaş kesintileri hafta içi iade edilecek
3 kurumun maaş kesintileri hafta içi iade edilecek
Bu gece yarısından itibaren tozlu hava geliyor
Bu gece yarısından itibaren tozlu hava geliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim