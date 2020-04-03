Oğuz: "İmalatçının yaptığı indirimin marketçinin cebine girmemesi lazım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Diyalog TV’de 'Güne Merhaba' programına konuk olarak Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun toplanacağını söyleyen Oğuz, süt sorununun orada dile getirileceğini söyledi.

SÜTEK’in imalatçıya satabilmek için tankerler dolu dolaştığını kaydeden Oğuz, sütü satabilmeye çalıştığını dile getirdi.

“Sıcak süt denilen açık sütü toplayamadık maalesef kırsaldaki üretimcimizden özellikle” diyen Oğuz, sütü neden SÜTEK’e yolladıklarıyla ilgili bazı eleştiriler geldiğini belirtti.

Yüz bin litre fazlalık süt olduğunu kaydeden Oğuz, “Nerede saklayacaksınız? Üretici sütü verdiği zaman parasını almak ister. Bu devlet hepimizin imkanımız bu” dedi.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREK"

Herkesin fedakarlık yapacağı bir ortamın olduğunu söyleyen Oğuz, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Oğuz, “Bir sorun olmadığında nasıl her şey güzelse, o güzelliği yaşayanlar zorluğu da beraber yaşamak zorunda” dedi.

100 ton sütün günlük fazlalık olduğunu kaydeden Oğuz, “100 bin litre ayda da 3 milyon litre eder. 4’te 1’i fazlalık yani” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin fazlalık sütü kaşar olarak alacağını belirten Oğuz, söz konusu durumun TC Bakanlar Kuruluna girmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Önümüzde ramazan ayının olduğunu ifade eden Oğuz, Ramazan ayında Orta Doğu’da bir daralma olabileceğini kaydetti.

"3 MİLYON LİTRE SÜT KAŞAR OLARAK TÜRKİYE'YE GİDECEK"

Kendilerinin alternatif çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Oğuz, 300 ton kaşar peynirinin Türkiye’ye yollanacağını belirtti.

3 milyon litre sütün kaşar olarak Türkiye’ye gideceğini ifade eden Oğuz, imalatın ülkemizde yapılacağını söyledi.

Türkiye’ye hellimi daha çok tanıtmamız gerektiğine dikkat çeken Oğuz, “Beyaz peynir olarak bu hellimin hükmetmesi lazım” dedi.

Özellikle geniş kitlelere hellimin reklamının yapılması durumunda Türkiye’nin büyük bir Pazar olduğu kaydeden Oğuz, “Bu kadar süt var hellim süt neden ucuzlamıyor?” şeklinde eleştirilerin geldiğini ifade etti.

Oğuz, “Örneğin hellimi üreten imalatçının bir maliyeti vardır. İmalatçılarımız minimumum karla veriyor, indirim yapıyor. İmalatçının yaptığı indirimin marketçinin cebine girmemesi lazım” diye ekledi.