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Oğuz, iyi tarım uygulmaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu

15 Aralık 2019 Pazar 12:59
Oğuz, iyi tarım uygulmaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Alsancak bölgesinde Fevzi Tanpınar’a ait bağ tesisini ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Alsancak’ta sertifikalı aşılı fidanlarla 5 dönüm alanda kurulan bağ, merlot üzüm çeşidi dikilerek tesis edildi.

Fevzi Tanpınar’ın çocukluk hayali olan bağın temeli 3 yıl önce atıldı. Bağ, telli terbiye sistemi ve iyi tarım uygulamaları temelinde iyi bir üretim modeli olmak için oluşturuldu.

Geçmişte bağcılığa uygun olduğu bilinen bölgede toprak analizi yapılarak, uzmanların tavsiyesine göre uygun çeşit olan Amerikan anacı üzerine merlot üzüm dikimi yapıldı.

Tesiste meteoroloji istasyonu, damla sulama sistemi kullanılıyor. Bağın su ihtiyacını belirlemek için topraktaki nemi tespit eden tansiyometre de kullanılacak.

 OĞUZ: “BAĞ VARLIĞININ ARTIŞA GEÇMESİ SEVİNDİRİCİ”

Bakan Oğuz, ülkede azalan bağ varlığının özellikle  son yıllarda artışa geçmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz, ülkenin doğusunda ve Girne bölgesinde yeni bağ alanı varlığı artışının gözlemlendiğini ve bu şekilde örnek tesislerin kurulmasının, diğer üreticilere kılavuzluk yapması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bağ konusundaki araştırma projelerinin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, ayrıca bağ bölgelerinde bağ yetiştiriciliği ile ilgili gece eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

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Dursun OğuzFevzi TanpınarAlsancakBağ TesisiHaberGündemKıbrıs
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