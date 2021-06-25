Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına Şiddete hapislik
Kadına Şiddete hapislik
Gece kulübünü soydular
Gece kulübünü soydular
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Çaldığı paraları casinoda yedi
Çaldığı paraları casinoda yedi
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün...

Oğuz, Koral Çağman’ın istifasını hükümeti etkileyemeyeceğini de aktardı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in konuğu oldu.

25 Haziran 2021 Cuma 19:11
134 Okunma
Oğuz, Koral Çağman’ın istifasını hükümeti etkileyemeyeceğini de aktardı.

Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasını da değerlendiren Oğuz, “DP’nin iç konusu bakanlık değişimi... Koral bey çok değerli biri. Kendi tercihiyle bu kararı aldı. Saygı duymak lazım. Sağlık sorunlarını dile getirdi. Siyaset kolay bir iş değil. Gece uyumazsınız. Strese girer, düşünürsünüz. Sorumlu bir siyasetçi için zor iş” dedi.

Oğuz, Koral Çağman’ın istifasını hükümeti etkileyemeyeceğini de aktardı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın UBP kurultayını Faiz Sucuoğlu kazanırsa, YDP’nin hükümetten çekileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Dursun Oğuz, Faiz Sucuoğlu üzerinden UBP’yi işaret etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, Arıklı'yı eleştirdi.

Oğuz, Arıklı’nın söyleminin, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 2018'deki genel seçimlerin ardından kullanmış olduğu “UBP ile kahve içmeyiz” söyleminden farkı olmadığını vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 25.06.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Dursun Oğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner:Türkiye’nin destekleriyle Temmuz sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70’i aşılanacak
Saner:Türkiye’nin destekleriyle Temmuz sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70’i aşılanacak
50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'de
50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'de
Güney'de 169 yeni vaka
Güney'de 169 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim